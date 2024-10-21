Cuma namazlarını fırsat bildi, malları kamyonete yükledi: 7 milyon TL'lik vurgun

21 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:01

Adana'da 2 işçi, çalıştıkları tekstil atölyesinde 1 yıl boyunca Cuma namazını fırsat bilip hırsızlık yaptılar. 7 milyon TL değerinde kumaş çalan 2 kişi tutuklandı.

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Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde gerçekleşen olayda; iddialara göre 66 yaşındaki Mustafa N. ile Suriye uyruklu Ahmet El-Hüseyin, bir yıl boyunca gizlice 7 milyon lira değerinde 500 top kumaşı çaldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Ürünlerinin eksildiğini fark eden işletme sahibi Selim K., çalışanlarından şüphelenerek durumu polise bildirdi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İncelemelerde, kameraların Cuma günleri 12.00-13.00 saatleri arasında çalışmadığı tespit edildi. Bu bilgi üzerine polis, olayda kullanılan kamyonetin izine ulaştı.

1 YIL BOYUNCA AYNI TAKTİK

Ekipler çalışmalar neticesinde ulaştığı kamyonetten, hırsızlığı Mustafa N. Ve Ahmet El-Hüseyin'in yaptığını belirlendi. Şüpheliler iş yerindeki diğer çalışanlar Cuma namazına gidince bunu fırsata çevirdiği tespit edildi. İş yerinin kamerasını kapatan şüpheliler, diğer çalışanlar Cuma namazındayken kumaş toplarını 1 yıl boyunca çaldı.