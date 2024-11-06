'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' yalanıyla milyonluk vurgun yaptılar!

06 Kasım 2024 14:44 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:53

Kendilerini Cumhurbaşkanı danışmanı, MİT Başkanlığı'nda görevli kişiler olarak tanıtarak işe alma vaadiyle 5 kişiyi dolandıran şüphelilere operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların 1 milyon 800 bin TL'lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' yalanıyla 5 kişi dolandıran şüpheliler polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini Cumhurbaşkanlığı'nda saha irtibat görevlisi, Cumhurbaşkanı danışmanı, MİT Başkanlığında ve devlet dairelerinde yetkili ve makam sahibi kişiler olarak tanıtarak, kurumlarda işe alma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Antalya merkezli, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

SAHTE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler; E.E., F.T., R.K. ve A.Y. isimli şüphelileri yakalarken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adlarına düzenlenmiş Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Saha İstihbarat ve Tedarik kimlik kartı, Doğu Türkistan Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu kimlik kartı, farklı ülkelere ait misyon kartları ile 1 adet kuru sıkı tabanca, cep telefonları ve sim kartları ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Toplamda 5 kişiyi 1 milyon 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.