Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz anma programında konuştu: Ruhlarını 1 dolara sattılar

15 Temmuz 2024 21:37 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 22:18

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Beştepe'deki anma programında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. 15 Temmuz'un unutturulmasına izin verilmeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Modern dönem haşhaşilerini affetmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-7'den 70'ye her bir ferdin bugün meydanlara koştuğu gündür. Aziz milletimizin kuru elleriyle yazdığı diriliş destanının 8. yılını idrak ediyoruz. Karşımda gördüğüm muhteşem kardeşlik tablosundan duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum. Şehitlerimizin yanı sıra 2740 insanımız da o gece yaralanarak gazi oldu. Rabbim peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğu bildirilen kahramanlarımızdan razı olsun diyorum. Gazilerimize mevladan hayırlı sağlıklı ömür diliyorum. Televizyondan o gece yaptığımız çağrıya icabet ederek meydanlara akın eden, kurşunlara karşı göğüslerini siper eden istiklal şöleni yaşatan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"RUHLARINI 1 DOLARA SATTILAR"

-Ruhlarını 1 dolara satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir. Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz.Yurt dışındaki şarlatandan emir alanlar döktükleri kanla tarihimize kara leke olarak geçtiler. Nefretle anılacaklar. Zalime merhamet, mazluma zulümdür. Sadece şu an bulunduğumuz bölgede 29 insanımızı şehit edenlere henüz 15-16 yaşındaki evlatlarımızı acımasızca bizden koparanlara, devletin emanet ettiği silahları millete doğrultanlara, Gölbaşı'nda, Genelkurmay'da, Ankara Emniyetinde nice aslan parçasını şehit edenlere merhamet edersek şehitlerimizin ruhuna muazzep ederiz. FETÖ’yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır. Hukuk ve adaleti mutlaka gözeteceğiz.

"15 TEMMUZ'UN İŞARET FİŞEĞİ ONE MINUTE ÇIKIŞIMIZDA ATILDI"

-FETÖ'cü alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden, son darbeci de yargıya hesap verene kadar, inşallah bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz. Millete kurşun sıkmış teröristler bize sürekli demokrasi dersi veren batı başkentlerinde serbestçe gezebiliyorlar. Bunun için bizler de önemli adımı attık, gerekli tedbirleri oluşturduk. Darbecilere kol kanat germeyi bize hukuk ve adalet olarak gösteriyorlar. FETO'ya arka çıkılmasının tek sebebi bu piyonu Türkiye'ye karşı projelerinde yeniden önümüze sürmektir. 1960 yılından beri darbelerin arkasında kimin eli varsa aynı üst akıl 15 Temmuz'da da devredeydi. 15 Temmuz'un işaret fişeği esasında bizim One Minute çıkışımızdan hemen atıldı. Şahsımızın ve hükümetimizin Filistin davasındaki adımları rahatsız etmişti.

"15 TEMMUZ'UN UNUTTURULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

- Kimse kusura bakmasın adı, sanı, unvanı ne olursa olsun her kim 15 Temmuz'a laf söylüyorsa, hedefi millettir, demokrasidir, milletin sarsılmaz iradesidir. Şehitlerin fedakarlıklarını önemsiz göstermeye kimsenin gücü yetmez. 15 Temmuz'un unutturulmasına, istismar aracı haline gelmesine müsaade etmeyeceğiz"