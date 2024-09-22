Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: Türkevi girişinde karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için giden Erdoğan önce Türkevi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada büyük sevgi gösterileriyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de ziyaretlerine başladı. Erdoğan'ın ilk durağı New York şehrindeki Türkevi oldu. Kalabalık tarafından Erdoğan'ı büyük ilgi gösterildi.
BAYRAKLARLA KARŞILANDI
Özel uçak "CAN" ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, buradan Türkevi'ne geçti. Eşi Emine Erdoğan ile katılan Erdoğan Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.