Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde alanda toplanan 60 bin kişiye seslendi. CHP'ye "şaibeli kurultay" iddiaları üzerinden göndermede yapan Erdoğan, "AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik." ifadelerini kullandı.

"ANKARA'YI BAYRAM YERİNE ÇEVİRDİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre salonu önündeki konuşmasından satır başları:

Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasinin bayram yerine çevirdiniz.

CHP'YE 'ŞAİBE' GÖNDERMESİ

Kongremizi şereflendirdiğiniz için, vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu sevdayı daim eylesin. Adında AK olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz.

SALON DIŞINDA 60 BİN KİŞİ VAR

Şu anda karşımdaki katılımı görünce rabbime hamt ediyorum. Şu güzelliğe, şu katılıma bak. Bu davanın erleri soğuk falan dinlemiyor. Kar boran fırtına dinlemiyor, aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek, milletin duasına mazhar olmaktır. Bu vizyonu bu anlayışı muhafaza etmelerini rica ediyorum. Sizlerden her zamankinden daha fazla gayret istiyorum. Sevgili gençler, devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053 ardından 2071 vizyonu ile sizler buluşturacaksınız.

Dışarıda katılım ne kadar dedim, dışarıdaki bu katılım 60 bin. Allah'a şükürler olsun kar, boran fırtına dinlemiyoruz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol arkadaşları bahşettiği için rabbime sonsuz şükrediyorum.

Salondaki kardeşlerimi daha fazla bekletmek istemiyorum. Birazdan kongre konuşmamızda uzun uzun hasbihal edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kongremiz ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olsun. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.