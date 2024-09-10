Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM Başkanı Kadir Özkaya ile görüştü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

10 Eylül 2024 20:00 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 20:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi. Basına kapalı olan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.