Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM Başkanı Kadir Özkaya ile görüştü
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Eylül 2024 20:00 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 20:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi. Basına kapalı olan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya bugün Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Basına kapalı yapılan görüşmeye dair ayrıntılar aktarılmadı. Görüşmeden tek kare fotoğraf paylaşımı yapıldı.
Özkaya 21 Mart 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanı olarak seçilmiş, 20 Nisan 2024 tarihinde göreve başlamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı