Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Kurtuluş Günü'nü kutladı

15 Haziran 2024 19:09 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 19:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i işaret etti: Demek ki hazmedemediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i işaret etti: Demek ki hazmedemediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya mesajında komşu ülke Azerbaycan'ın milli gününü tebrik etti. Erdoğan mesajında şu söylere yer verdi: "Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan!"