Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Kurtuluş Günü'nü kutladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
15 Haziran 2024 19:09 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 19:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü için özel mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya mesajında komşu ülke Azerbaycan'ın milli gününü tebrik etti. Erdoğan mesajında şu söylere yer verdi: "Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan!"
Kaynak: tgrthaber.com