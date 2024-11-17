Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'da: Kritik zirve başlıyor

17 Kasım 2024 23:37 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 23:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalkantılı dünya gündeminin merkezinde toplanan G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, 18-19 Kasım'da katılacağıG20 Liderler Zirvesi​ için Brezilya​'nın Rio de Janeiro​ kentine vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özel oturumlara katılması ve kritik başlıklara temas etmesi bekleniyor.

KRİTİK ZİRVE BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü’nde, Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brezilya'ya geldi.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

G20 oturumlarında "Sosyal kapsayıcılık ile açlık ve yoksullukla mücadele", "küresel yönetişim kurumlarının reformu" ve "sürdürülebilir kalkınma ve enerji" başlıklı üç zirve yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmelerin yanı sıra oturumlara da katılması bekleniyor. Öncelikli olarak İsrail kaynaklı küresel savaş tehdidine de değinmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi gelişmeleri konusunda fikir alışverişi yapacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir paylaşımda bulundu. Zirvede "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında 3 oturum düzenleneceğini, katılımcıların görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı. Altun, şunları kaydetti: "G20 liderleri zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır."

BIDEN SON KEZ KATILIYOR

Zirveye, görevi Ocak ayında Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden son kez katılacak. Rusya Devlet Başkanı Putin ise zirveye katılmayacağını açıklamıştı.