Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede aileye yeni evinde sürpriz yaptı

26 Ekim 2024 19:39 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 19:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem konutlarının teslimi töreni sonrası afetzede ailelerden birinin evine sürpriz ziyaret yaptı. Yeni evlerine kavuşan deprem mağduru aile "Her şey son sistem" diyerek beğenilerini dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​ depremzede​ İpek ailesini yeni evlerinde ziyaret ederek sürpriz yaptı. Ailenin üç çocuğuna hediye getiren Cumhurbaşkanı, sohbet ederek ev hakkındaki fikirlerini sordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, TOKİ’ye yaptırılan ve tamamlanan 29 bin 311 afet konutunun anahtar teslimi töreni Hatay’ın Antakya ilçesi Gülderen Konutları’nda yapıldı.

"HER ŞEY SON SİSTEM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlerini ziyaret ettiğini söyleyen Ahmet İpek, "Bugünkü misafirimiz Cumhurbaşkanımız oldu. Evimize gelip, bizi ziyaret ettiler. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Verdikleri ev çok güzel, her şey son sistem" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde misafir eden Ceylan İpek, "Baya heyecanlandık. Cumhurbaşkanımız hiç beklemediğimiz anda geldi. Kapıda görünce bir anda şok oldum, bir daha dönüp baktım. Allah razı olsun çok güzel ilgilendiler, sohbet ettik. Çok memnunuz, evin her şeyini eksiksiz bir şekilde yapmışlar. Çok güzel, çok beğendik ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler" dedi.