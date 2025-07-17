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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Memurlara doğum izni düzenlemesi geliyor: Yarı zamanlı çalışabilecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Memurlara yarı zamanlı çalışma düzenlemesiyle ilgili güzel haberi veren Erdoğan, "Kadın ve erkek memurlara tanınan, veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiyoruz" dedi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Memurlara doğum izni düzenlemesi geliyor: Yarı zamanlı çalışabilecekler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 20:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İlim, fikir ve gönül dünyasının öncülerinden Yusuf Has Hacip'in bundan bin sene önce Kutadgu Bilig'de, "İyi, yokuş tırmanmak gibidir, güçtür, kötü, iniş gibidir kolay elde edilir" tespitini yaptığını ifade eden Erdoğan, aradan geçen yaklaşık 10 asra rağmen bu tespitlerin bugün söylenmiş gibi geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Memurlara doğum izni düzenlemesi geliyor: Yarı zamanlı çalışabilecekler

Erdoğan, iyi, doğru, hayırlı, faydalı olanın peşinden gitmenin kolay olmadığını, tıpkı yokuş çıkmak misali zor ve çetin olduğunu, sabır, irade ve emek istediğini söyledi. Erdoğan, milletin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretme iradelerinin ilk günkü gibi diri, canlı, güçlü olduğunu dile getirdi.

1 Temmuz'da AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısının 172'ncisini düzenlediklerini anımsatan Erdoğan, aynı gün Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'u parti genel merkezinde misafir ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Memurlara doğum izni düzenlemesi geliyor: Yarı zamanlı çalışabilecekler

Memurlara yarı zamanlı çalışma düzenlemesiyle ilgili güzel haberi veren Erdoğan, "Kadın ve erkek memurlara tanınan, veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiyoruz. doğumdan itibaren ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Haftada 20 saatlik çalışma esasına göre bu düzenlemeyle içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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