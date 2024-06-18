Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü: "Önkoşullar kaldırılsın" vurgusu

18 Haziran 2024 22:29 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 22:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlaştı. İki ülkenin ilişkilerinin ele alındığı görüşmede önkoşulların kaldırılarak yakınlaşma kararı vurgulandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ele alınan konular şu şekilde belirtildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran 2024 tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.



Görüşmede Başbakan Paşinyan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kurban Bayramı'nı kutlamış; Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakan Paşinyan’ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa’nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etmiştir.



Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Ermenistan’ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Başbakan Paşinyan’a başsağlığı dileklerini iletmiştir.



Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurgulamışlardır.



Bu bağlamda, liderler, iki ülkenin Özel Temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret etmiş ve şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etmişlerdir.



Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan’ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etmişler; bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele almışlardır."

SAVAŞ GERİLİMİ SÜRÜYOR

Öte yandan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim sürüyor. Ermenistan güçleri bayramın ilk günü Nahçıvan'a ateş açmıştı. Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Azerbaycan'a ölümcül silahlar sağlama kararı alması sonrası Azerbaycan'dan tepki gelmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son dönemde Fransa’nın Ermenistan’ı ölümcül silahlar sağlamasına tepki gösterdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa ile Ermenistan arasında "Caesar" topçu sistemlerinin satılmasına ilişkin imzalanan anlaşmaya değinilerek, “Fransa'nın Ermenistan'a ölümcül ve saldırı amaçlı topçu sistemleri ve diğer silahları sağlamasının Fransa'nın Güney Kafkasya bölgesindeki provokatif faaliyetlerinin bir başka kanıtıdır” denildi.