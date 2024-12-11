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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı'nı Külliye'de kabul etti

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Aralık 2024 18:32 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 18:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​ diplomatik temaslarını sürdürüyor. Türkiye ve Etiyopya arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla ziyarete gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. İki ülke iş birliğini ilerletecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı'nı Külliye'de kabul etti - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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