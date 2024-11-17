Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya gitti

17 Kasım 2024 09:00 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 09:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti.

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden ne çıktı? Şamil Tayyar açıkladı: Biriken tüm efkar dağıldı!

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden ne çıktı? Şamil Tayyar açıkladı: Biriken tüm efkar dağıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya​'ya gitti.