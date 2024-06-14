Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'ne katılıyor

14 Haziran 2024 06:54 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün dünya liderleriyle birlikte zirveye katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncelikli gündemi 'Gazze' olacak.

İspanya'daki resmi temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.

G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınıyor. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutuluyor. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ikinci günü olan 14 Haziran'da yapılacak Afrika, Akdeniz, yapay zeka ve enerji konularının işleneceği oturumlara katılarak ikili görüşmeler yapacak.