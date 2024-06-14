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Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'ne katılıyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Haziran 2024 06:54 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 07:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi&#039;ne katılıyor

Dünya siyasetine İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar kabus gibi çökmüşken beklenen zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün dünya liderleriyle birlikte zirveye katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncelikli gündemi 'Gazze' olacak.

 İspanya'daki resmi temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'ne katılıyor - 1. Resim

G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınıyor. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutuluyor. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ikinci günü olan 14 Haziran'da yapılacak Afrika, Akdeniz, yapay zeka ve enerji konularının işleneceği oturumlara katılarak ikili görüşmeler yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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