Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceğin sporcularını ziyaret etti

10 Ağustos 2024 02:11 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 02:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan holiganlığa tepki: Spora kavga ve ideoloji girmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan holiganlığa tepki: Spora kavga ve ideoloji girmemeli

İstanbul'da Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydan'ın açılışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası akademiyi gezdi.

Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydan'ın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından eski Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Spor ve Gençlik Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerle tesisi gezerek, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan bilgi aldı.