Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceğin sporcularını ziyaret etti
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2024 02:11 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 02:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir Futbol Akademisi açılışında genç sporcularla bir araya geldi. Erdoğan'a eski Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ve eski Spor ve Gençlik Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.
İstanbul'da Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydan'ın açılışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası akademiyi gezdi.
Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydan'ın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından eski Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Spor ve Gençlik Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerle tesisi gezerek, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı