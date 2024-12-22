Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan'ın ardından Şam'a gidiyor! Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Köroğlu duyurdu

22 Aralık 2024 00:46 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 00:50

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası ilişkiler hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye ziyaretinin ardından Şam’a gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, detayları açıkladı.

Suriye'de Baas rejiminin 61 yıllık tahakkümünün sona erdirilmesinin ardından yeni süreç başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ziyaretinin ardından yakın bir tarihte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bölgeye gitmesi bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şam’ı ziyaret ederek Emevi Camii’nde bulunacağı ve HTŞ lideri Ahmet El Şara ile görüşeceği konuşuluyor. Erdoğan'ın Suriyeli Türkmenlerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

ŞAM MASLAHATGÜZARI DUYURDU

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, ziyaretin planlandığını duyurdu. Suriye'deki büyükelçiliğin gelecekteki çalışmalarına değinen Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye ziyaretinin ardından Şam’a geleceğini ifade etti.

Köroğlu "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" diye konuştu.

Suriyelilerle Türk halkı arasındaki derin bağlara dikkat çeken Köroğlu, iki ülke arasında Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişki kurulacağını belirterek, bu ilişkinin bölge için önemine vurgu yaptı. Köroğlu, “Türkiye-Suriye arasında Osmanlı’dakine benzer bir ilişki olacak. Artık bizim çok daha özel bir ilişkimizin olduğunu takdir edebilirim.” ifadelerini kullandı.