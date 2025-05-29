Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı! İşte o isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 4 üye atadı. Yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte Erdoğan'ın atağı o isimler...

TBMM Genel Kurulu'ndaki 5 üyenin seçimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) atayacağı 4 üyenin kimler olacağı merak konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın HSK için atayacağı dört üyenin isimleri netleşti. HSK üyeliğine atanan isimler Bülent Küfüdür, Said Özdemir, Turan Kuloğlu ve Serdar Ateş oldu. Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



TBMM'DE 5 ÜYE SEÇİLMİŞTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 21 Mayıs'ta yapılan oylamanın sonucunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 5 yeni üyesi belirlenmiş, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçilen isimler olmuştu.