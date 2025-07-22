Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer arasında Eurofighter görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin tedarik etmek istediği Eurofighter uçakları gündeme geldi. Uçakların temini konusundaki ilerleme de ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelerden de bu yıl içinde netice almayı umduklarını belirtti.

Gazze’deki insani durumun çok kötü olduğuna işaret eden Erdoğan, açlıktan ölümlerin önüne geçilemediğini, bir an önce Gazze’ye insani yardımların erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.