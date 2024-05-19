Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli sporcu arasında güldüren diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

19 May 2024 14:59 - Güncelleme : 19 May 2024 15:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda milli sporcuları ve gençleri kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile masa tenisi milli sporcusu Abdullah Özdemir arasında geçen diyalog renkli anlara sahne oldu.

"SİZİ DÜNYA YENEMEDİ, BEN NASIL YENEYİM"

Etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından milli sporcularla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk için "Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masa tenisinde bir beni yenemedi, ama tüm dünyayı yendi" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Abdullah Öztürk'ün "Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" şeklindeki cevabı ise salondaki herkesi güldürdü.

ERDOĞAN'I OLİMPİYAT MAÇINA DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Paris Olimpiyat Oyunları'nda yapacağı maçlara davet eden Öztürk, "Cumhurbaşkanım finale kalırsam final maçımıza gelmenizi çok isterim. Ayrı bir motivasyonla oynarım. Parçalarım yani orayı" dedi.