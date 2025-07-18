Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! 2 konu öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider arasında Türkiye-Rusya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"SUVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR BÖLGENİN TAMAMI İÇİN TEHDİT"

İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda’dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesinin önem arz ettiğini belirtti.

Türkiye’nin, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasını ve ülkenin bir an önce ayağa kalkmasını hedeflediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının mühim olduğunu, Türkiye’nin taraflar için uygun tarihler tespit edildiğinde görüşmelere İstanbul’da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini söyledi.