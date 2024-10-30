Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı onaylandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ekim 2024 02:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 03:21
2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/10/20241030M1-1.pdf
Kaynak: Anadolu Ajansı