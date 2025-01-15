Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Adalet Akademisi’ne ve Adli Tıp Kurumu'na önemli atamalar
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Akademisi Başkanlığında ve Adli Tıp Kurumu'nda önemli değişiklikler yapıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ile Adli Tıp Kurumunda atama ve görevden almalar gerçekleşti.
Yayımlanan karara göre atama ve görevden alımlar şu şekilde;
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.
Ayrıca, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Mehmet Ali Selçuk atanırken, üyeliklere ise 20 yeni isim atandı.
BEKİR ALTUN KİMDİR?
Bekir Altun, 2023 yılında İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Komisyon Başkanlığı’ndan, İstanbul Adalet Sarayı Komisyon Başkanlığı’na atanmıştı.