Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Adalet Akademisi’ne ve Adli Tıp Kurumu'na önemli atamalar

15 Ocak 2025 02:13 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 02:15

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Akademisi Başkanlığında ve Adli Tıp Kurumu'nda önemli değişiklikler yapıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar...