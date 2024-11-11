Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: SPK'ya yapılan atamalar Resmi Gazete'de

11 Kasım 2024 00:46 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 01:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. SPK' İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atanırken iki üye isim de belirlendi.

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Resmi Gazete'nin 11 Kasım sayısına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandığı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.