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Erdoğan imzayı attı! Efe Murat Erbaş, İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok kurumda ve şehirde değişikliklerin olduğu görüldü. Onlardan biri de İletişim Başkanlığı'nda oldu. Efe Murat Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama kararı ile İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü oldu.

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Erdoğan imzayı attı! Efe Murat Erbaş, İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 10:24

Bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda İstanbul Bölge Müdür Metin Erol, Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran ve Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen görevden alındı.

TGRT HABER'DEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünden İstanbul Bölge Müdürlüğüne getirilen Efe Murat Erbaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, Erbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Erdoğan imzayı attı! Efe Murat Erbaş, İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü oldu

EFE MURAT ERBAŞ KİMDİR?

Van doğumlu olan Efe Murat Erbaş, akademik yaşamında sırasıyla Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Ana Bilim dalı ve Psikoloji alanlarında Lisans, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Rehberlik ve Araştırma merkezi özel eğitim değerlendirme kurulu başkanlığı ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar kurulu bakanlık katılımcı üyesi, Özel bakım merkezleri denetleme komisyonu başkanlığı, Ankara İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve Özel Bakım Merkezleri, Sosyoekonomik Destek ve Sosyal Yardımlar İl Müdür yardımcılığı görevlerini yaptı.

Erdoğan imzayı attı! Efe Murat Erbaş, İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü oldu

Avrupa birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde proje koordinatörlüğü yaptı. İletişim Biliminin güvenlik, siyaset ve İstihbarat alanında kullanımına yönelik araştırma ve çalışmaları bulunan, çok sayıda konferans ve seminere katılan Erbaş, dergi ve dijital platformlarda yayımlanan, Dezenformasyonla mücadele, Algı ve manipülasyona karşı farkındalık, Bilinçaltına yönelen subliminal mesajlar, Sosyal Medya Okuryazarlığı gibi çok sayıda akademik makale ve söyleşinin yazarıdır.

8 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü olarak atanan ERBAŞ, 2 yıl süreyle başta Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman illeri, Barış Pınarı ve Zeytin dalı harekât bölgesi olmak üzere iletişim faaliyetlerini koordine etti.

Erbaş evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Sıkça Sorulan Sorular

EFE MURAT ERBAŞ KİMDİR?
Van doğumlu olan Efe Murat Erbaş, akademik yaşamında sırasıyla Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Ana Bilim dalı ve Psikoloji alanlarında Lisans, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans derecesi aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Rehberlik ve Araştırma merkezi özel eğitim değerlendirme kurulu başkanlığı ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar kurulu bakanlık katılımcı üyesi, Özel bakım merkezleri denetleme komisyonu başkanlığı, Ankara İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve Özel Bakım Merkezleri, Sosyoekonomik Destek ve Sosyal Yardımlar İl Müdür yardımcılığı görevlerini yaptı. Avrupa birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde proje koordinatörlüğü yaptı. İletişim Biliminin güvenlik, siyaset ve İstihbarat alanında kullanımına yönelik araştırma ve çalışmaları bulunan, çok sayıda konferans ve seminere katılan Erbaş, dergi ve dijital platformlarda yayımlanan, Dezenformasyonla mücadele, Algı ve manipülasyona karşı farkındalık, Bilinçaltına yönelen subliminal mesajlar, Sosyal Medya Okuryazarlığı gibi çok sayıda akademik makale ve söyleşinin yazarıdır. 8 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü olarak atanan ERBAŞ, 2 yıl süreyle başta Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman illeri, Barış Pınarı ve Zeytin dalı harekât bölgesi olmak üzere iletişim faaliyetlerini koordine etti. Erbaş evli ve 2 çocuk babasıdır.
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