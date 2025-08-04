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 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü! Filistin kararına dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan ayrıca İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanıma açıklamaları nedeniyle Starmer'i tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü! Filistin kararına dikkat çekti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 19:50

Cumhurbaşkanı ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede ele alınan ve konuları dikkat çekti.

"GAZZE'DE YAŞANANLARA SES ÇIKARMAK İNSANLIK GÖREVİ"

Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Gazze’ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve müzakerelerini de desteklediğini belirtti.

FİLİSTİN'İ TANIMA KARARINA TEBRİK

İsrail’i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer’ı da Filistin'i devlet olarak tanımayla ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

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ETİKETLER
#gazze
#erdoğan
#filistin
#ateşkes
#insani yardım
#Starmer
#İki Devletli Çözüm
#Gündem
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