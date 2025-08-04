Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü! Filistin kararına dikkat çekti

İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede ele alınan Gazze ve Filistin konuları dikkat çekti.
Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.
Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Gazze’ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti.
İsrail’i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer’ı da Filistin'i devlet olarak tanımayla ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.