Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü! Filistin kararına dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede ele alınan Gazze ve Filistin konuları dikkat çekti.

"GAZZE'DE YAŞANANLARA SES ÇIKARMAK İNSANLIK GÖREVİ"

Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Gazze’ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti.

FİLİSTİN'İ TANIMA KARARINA TEBRİK

İsrail’i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer’ı da Filistin'i devlet olarak tanımayla ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.