Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ağustos 2024 15:30 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, İsmail Haniye için aynı camide kılınan gıyabi cenaze namazında da saf tuttu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hazreti Ali Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için aynı camide kılınan gıyabi cenaze namazında da saf tuttu.
Erdoğan, namazın ardından bir grup vatandaşla sohbet edip camiden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı