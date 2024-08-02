Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

02 Ağustos 2024 15:30 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için aynı camide kılınan gıyabi cenaze namazında da saf tuttu.

Erdoğan, namazın ardından bir grup vatandaşla sohbet edip camiden ayrıldı.