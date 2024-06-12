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Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor: Vekalet ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
12 Haziran 2024 00:19 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 00:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya&#039;ya gidiyor: Vekalet ilanı Resmi Gazete&#039;de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin 12 Haziran sayısında yayımlandı. Erdoğan İspanya ziyaretindeyken yerine vekalet edecek kişiyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında, 12-13 Haziran'da İspanya'da bulunacak.

Resmi Gazete'nin 12 Haziran sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyaretinde yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yımaz'ın vekalet edeceği ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ilan edilen kararda "12-14 Haziran 2024 tarihlerinde İspanya Krallığı ile Italya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasinin 106 nci maddesi uyarınca, Cumhurbaskan Yardımcısı Cevdet YILMAZ vekâlet edecektir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor: Vekalet ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in katılımıyla ülkenin başkenti Madrid'de "İspanya-Türkiye İş Forumu"nun düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: tgrthaber.com
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