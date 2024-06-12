Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor: Vekalet ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin 12 Haziran sayısında yayımlandı. Erdoğan İspanya ziyaretindeyken yerine vekalet edecek kişiyi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında, 12-13 Haziran'da İspanya'da bulunacak.
Resmi Gazete'nin 12 Haziran sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyaretinde yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yımaz'ın vekalet edeceği ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ilan edilen kararda "12-14 Haziran 2024 tarihlerinde İspanya Krallığı ile Italya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasinin 106 nci maddesi uyarınca, Cumhurbaskan Yardımcısı Cevdet YILMAZ vekâlet edecektir." denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in katılımıyla ülkenin başkenti Madrid'de "İspanya-Türkiye İş Forumu"nun düzenlenmesi planlanıyor.