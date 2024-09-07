Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesini aradı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 20:06 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 20:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesini aradı. İsrail güçlerinin gerçek mermili sivil protestoya saldırısına tepkiler sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria'da sivil gösteri yaparken İsrail askerlerinin gerçek mermiyle başından vurduğu Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi'yi aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Rabia Birden Eygi ile yaptığı görüşmede taziyelerini iletti.
Kaynak: tgrthaber.com
Bu olay gerçekten çok üzücü, vicdansızca bir saldırı, Allah rahmet eylesin her iki tarafta da kayıp yaşanması trajik.