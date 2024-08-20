Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir yangınından etkilenenlerle görüştü, söz verdi

20 Ağustos 2024 17:52 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 18:17

Yamanlar Mahallesi'nde 3 gün süren yangında zarar gören ev ve iş yerlerine AK Parti heyeti geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştürülerek bilgi verildi.

ERDOĞAN'DAN "YENİ EVLERİNE KAVUŞTURACAĞIZ" SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağdur vatandaşlarla yaptığı görüşmede sabır dileyerek zarar tazmini sözü verdi. Erdoğan, "Kısa zamanda bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

MANAVGAT YANGINLARI TECRÜBESİ HATIRLATILDI

Mahalle sakinleriyle birebir temas kuran Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da tek tek bildirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla buradaki hemşirelerimize bağlandı ve onlara geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Daha önceki yangınlarda yaptığımız gibi hızlıca ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımızla görüşen Süleyman amcamız da bir Anadolu misafirperverliğiyle kendisini buraya davet etti."

Bölgedeki hayvan kayıpları ve meranın hasar görmesi nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili de çalışma yapıldığını aktaran Keşir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Ne yazık ki geçmişte de Manavgat ve Muğla yangınları tecrübesi var. Orada nasıl evleri, ahırları hızla yapıp teslim ettiysek bu bölgede de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklarımız hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak yönünde gayret içindeler."

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikme etkinliğinin Sancaklı Mahallesi'nde yapılacağını kaydetti.