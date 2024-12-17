Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Külliye'de görüştü

17 Aralık 2024 18:32 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 19:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Katar Emiri Al Sani Külliye'de kabul edildi.

AB ile Ankara'da Suriye masası! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ne DEAŞ'a ne PKK'ya yer yok

AB ile Ankara'da Suriye masası! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ne DEAŞ'a ne PKK'ya yer yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Katar​ Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Beştepe​'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından yeni süreç için diplomatik temasları sürüyor.

Katar ile dış politika, ekonomik iş birlikleri konusunda değerlendirmeler ele alındı. Bu arada Katar'ın bugün 13 yılın ardından Şam​ Büyükelçiliğini açtığı öğrenildi.