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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Külliye'de görüştü

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 18:32 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 19:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Katar Emiri Al Sani Külliye'de kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Katar​ Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Beştepe​'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından yeni süreç için diplomatik temasları sürüyor.

Katar ile dış politika, ekonomik iş birlikleri konusunda değerlendirmeler ele alındı. Bu arada Katar'ın bugün 13 yılın ardından Şam​ Büyükelçiliğini açtığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Külliye'de görüştü - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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