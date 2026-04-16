Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasinin yerini silahın aldığı ortamda kimse güvende değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan Parlamenter Zirvesi'nde yaptığı konuşmada devam eden savaşlara dikkat çekerek "Uluslararası sistem büyük bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya" dedi. Erdoğan "Diplomasinin yerini silahların aldığı bir ortamda kimse güvende değil" uyarısında bulunarak KKTC'ye uygulanan izolasyonun bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 21:03

Cumhurbaşkanı , İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu programında konuştu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, güncel uluslararası sistemin meşruiyet krizine dikkat çekerek Türkiye'nin barışçıl çözüm odaklı dış politikasını vurguladı.
Erdoğan, 80 yıl önce tesis edilen uluslararası sistemin büyük bir meşruiyet kriziyle yüz yüze olduğunu belirtti.
Türkiye'nin, hangi coğrafyada olursa olsun ihtilafların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılmasını önceliklendirdiğini ifade etti.
Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı hukuksuz izolasyonun sona erdirilmesi gerektiğini ve Filistin'de iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için güç birliği yapılması gerektiğini söyledi.
Orta Doğu'daki trajedilerde hükümetlerin geç kaldığını ve İsrail hükümetinin uluslararası çabalara rağmen durdurulamadığını vurguladı.
Eşit ortaklık anlayışıyla şekillenen Afrika politikalarının güçlendiğini ve Sudan'daki istikrarsızlığın sonlandırılması için diplomatik çabaları desteklediklerini belirtti.
Erdoğan, son dönemde dünyada yaşanan gelişmelere dikkat çekerek ülkelerin dahil olduğu uluslararası sistemin meşruiyet krizi yaşadığını söyledi. Erdoğan ayrıca diplomasinin yerini silah ve füzelerin aldığını belirterek "Böyle bir ortamda kimse güvende değil" dedi. Erdoğan ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uygulanan izolasyonun da artık sona ermesi gerektiğine işaret ederek ülkelerden konuyla ilgili destek istedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birliğin üstlendiği misyonu çok önemli buluyorum.

80 yıl önce galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem bugün büyük bir meşruiyet kriziyle yüz yüzedir.

Sistemin temelini teşkil eden değerler, ilkeler, kurallar ve teamüller küresel ölçekteki anlam ve itibarını kaybetmenin eşiğindedir.

Uluslararası hukukun bağlayıcı hükümleri, işledikleri savaş ve insanlık suçlarına her gün yenilerini ekleyen aktörler üzerindeki tesirini maalesef yitirmiştir. Sağduyunun askıya alındığı, diyalog mekanizmasının devre dışı bırakıldığı, diplomasi ve müzakerenin yerini silah, füze ve bombaların aldığı böyle bir ortamda kimse güvende değildir.

"TÜRKİYE HER COĞRAFYADA BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜ SAVUNUYOR"

Bakın burada şunu çok açık ve net ifade etmek isterim: Türkiye olarak insani değerler üzerine bina ettiğimiz dış politikamızın önceliği hangi coğrafyada olursa olsun ihtilafların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılmasıdır.

Bölge ülkelerinin ana aktör olmadığı hiçbir denklemin barış ve güven arayışına cevap veremeyeceği açıktır.

Bizim Gazze'de, Ukrayna'da, İran'da, Afrika'da ve daha birçok bölgede üstlendiğimiz barış girişimlerinin özü ilkeli ve gerçekçi yaklaşımdır.

"KIBRIS TÜRKLERİNE İZOLASYON SONA ERMELİ"

Buradan bir kez daha Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı hukuksuz izolasyonun sona erdirilmesi gerektiğini dile getiriyor, sizlerden de bu konuya destek vermenizi bekliyorum.

Filistin'de adil ve kalıcı barışın tek formülü iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi için tüm parlamenterleri güç birliği yapmaya davet ediyorum.

"ORTA DOĞU'DAKİ TRAJEDİLERDE HÜKÜMETLER ÇOK DAHA GERİDE KALDI"

Tabii milletlerin iradesinin tezahür ettiği kurumlar olan parlamentolara da bu anlamda son derece kritik sorumluluklar düşüyor. Uluslararası kamuoyu Orta Doğu'daki trajedileri durdurma iradesi gösterse de hükümetlerin bu noktada çok daha geriden geldiklerine tanık oluyoruz.

İşte son iki ayda yaşananları hep birlikte takip ettik. Dünyanın odağı İran'daki savaşa kaymışken Filistin ve Lübnan'da binlerce kişi İsrail hükümetinin saldırılarında hayatını kaybetti. Aynı saldırılarda 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

"BARIŞIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL İSRAİL"

Öldürülenlerin ve göçe zorlananların sayısı günden güne artıyor. Hem kendi halkı hem Filistin hem de bölgemiz için barışın ve huzurun önündeki en büyük engel olan İsrail hükümeti uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen durmuyor, durdurulamıyor. Bunun üzerinde uzun uzun düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim.

Aynı hukuk ve kural tanımazlık Filistin'de de katmerlenerek devam ediyor. İsrail güçleri ateşkesin imzalandığı 12 Ekim 2025'ten bugüne 755 Filistinliyi şehit etti, 2100 kişiyi yaraladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 bin Filistinli hayattan kopartılırken Gazze'de yaralananların sayısı 172 bini geçti.

Filistin'de adil ve kalıcı barışın tek formülü iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi için tüm parlamenterleri güç birliği yapmaya davet ediyorum.

Eşit ortaklık anlayışıyla şekillenen Afrika politikamız, dost ve kardeş Afrika ülkelerinin teveccühüyle her geçen gün daha da güçleniyor.

Sudan'daki istikrarsızlığın sonlandırılması için her türlü diplomatik çabayı destekliyoruz."

ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#Uluslararası Sistem
#Meşruiyet Krizi
#Kktc İzolasyonu
#Filistin Barışı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.