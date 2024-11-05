Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı

05 Kasım 2024 08:31 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da mevkidaşı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Türk Devletleri Teşkilatı​ (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan​'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi.

Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

TÖRENE BAKANLAR DA KATILDI

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

İHLAS HOLDİNG 'DEN KIRGIZİSTAN'A DEV YATIRIM

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında önemli bir enerji anlaşmasına da imza atılacak. İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan’la stratejik öneme sahip, toplam 1450 MW kapasiteli hidroelektrik santrali ve doğal gaz çevrim santrali anlaşmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un huzurunda imza atacak.