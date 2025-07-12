Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da 37 eserin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-37 eserimizin açılışını yapacağız. Kızılcahamam'ı bambaşka bir çehreye kazandıran bu eserler ilçemize hayırlı olsun. Bir yandan Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek depreme dayanıklı modern yaşam alanları inşa ediyoruz.

-45 bin seyirci kapasiteli stadyum projemizle Ankara’yı inşallah sporun da başkenti yapmayı hedefliyoruz.

-Sıfır Atık projelerimizle, bisiklet yollarımızla, yeşil yürüyüş yollarımızla Ankaramızı çevreci, modern, yaşanılabilir bir dünya şehri yapıyoruz, yani Ankara’yı tüm ilçeleri, tüm mahalleleriyle hak ettiği hizmete hamdolsun kavuşturuyoruz, kavuşturmaya da inşallah devam edeceğiz. Kızılcahamam ilçemiz için bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.