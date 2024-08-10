Cumhurbaşkanı Erdoğan kokpitte: Yeni Çukurhava Havalimanı'nı inceledi

10 Ağustos 2024 18:25 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 18:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, havalimanının, bölgedeki işletmeleri daha geniş pazarlara açacağını, şirketlerin ihracat potansiyellerini ve rekabet gücünü artıracağını, acil ve kritik malzemelerin teslimatının süratle yapılmasını sağlayarak, birçok hususta ticaretin gelişmesine, tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine, ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacağını söyledi.

Çukurova bölgesinin ürettiği tarım ürünlerinin, artık gecikmeden, bozulma riski olmadan müşterilerine kolayca ulaştırılabileceğine de dikkati çeken Erdoğan, "Adana ve Mersin ile birlikte Akdeniz Bölgesi'nin tamamının kalkınmasında lokomotif rolü üstlenecek böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Eserin inşasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, vatandaşlara da "kazasız, sorunsuz seferler" temennisinde bulundu.