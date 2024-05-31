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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 May 2024 16:04 - Güncelleme : 31 May 2024 16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yle Külliye'de görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 1 saat 50 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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