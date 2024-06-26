Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü 

26 Haziran 2024 22:25 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 22:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki kritik gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve tehditleri ile Gazze’de devam eden İsrail saldırıları hakkında derinlemesine değerlendirmelerde bulunuldu.

"LÜBNAN'IN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırgan tutumunun bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak, İsrail’in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu ifade etti. Türkiye’nin, İsrail’in saldırgan politikalarına karşı Lübnan’ın yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bu duruma “artık yeter” demesi gerektiğini söyledi.

KARARLI DURUŞ MESAJI!

Erdoğan, bölgesel ve küresel barışın tehdit altında olduğunu belirterek, İsrail’e karşı uluslararası düzeyde daha kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin, Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceği ve bölgedeki barış ve istikrarı sağlama yönündeki çabalarını sürdüreceği belirtildi.