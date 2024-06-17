Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü

17 Haziran 2024 21:21 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 21:26

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüşerek bayram tebriği ilettiği açıklandı.



Görüşmede Gazze'deki son durum ve İsrail zulmü sebebiyle buruk geçen bayramın ele alındığı vurgulanırken Erdoğan'ın bütün Malezya halkının Kurban Bayramı’nı tebrik ettiği belirtildi.