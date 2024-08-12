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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Doğan'ın cenazesine katıldı: Türkçeyi gençliğe öğretme mücadelesi verdi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 17:46 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Doğan&#039;ın cenazesine katıldı: Türkçeyi gençliğe öğretme mücadelesi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Mehmet Doğan'ın cenaze töreninde yazarın dile hassasiyetini ''Türkçeyi gençliğe öğretme mücadelesi verdi." sözleriyle andı.

Hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı 77 yaşındakiMehmet Doğan'ın cenaze namazı ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Doğan'ın cenazesine katıldı: Türkçeyi gençliğe öğretme mücadelesi verdi - 1. Resim

Cenaze namazında saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

"Şu anda musallada hakk'a yürüyen, uğurladığımız Mehmet Doğan kardeşimiz gerçekten dini, dili bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız, dilimizi özelikle dil olarak kullanmayı gençliğimize, gençliğe gerçekten öğretme mücadelesini veren hele hele o büyük sözlüğü ile sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir karşemizdi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

 ''Türkçeyi gençliğe öğretme mücadelesi verdi. Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, okuyucularına, başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun'' ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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