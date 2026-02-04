Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da: İran'a müdahale bölge için risk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarını tamamlamasının ardından Mısır'a geçti. Erdoğan, havalimanından Al-İttihadiye Sarayı'na geçti. Burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Mısır'ın lideriyle ikili görüşme yaptı, ardından heyetler arası da görüşme gerçekleştirildi.

Mısır'daki görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmalar imzalandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi, kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mısırlı kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Mısır ile ilişkilerimiz gelişiyor. Sayın Sisi ile belirlediğimiz ortak vizyon sayesinde ilişkilerimiz her alanda daha ileri taşındı.

Türk firmalarının Mısır'daki yatırımlarının 4 milyar dolara yaklaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasında bu ilişkiler turizme de yansımıştır. Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülkeyiz.

Gazze’deki insanı dram ateşkese rağmen sürüyor. Geçen hafta 30 kardeşimiz şehit oldu. Bu saldırıları ve ihlalleri reddediyoruz. Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır ile birlikte çalışıyoruz, inşallah bunu da devam ettireceğiz.

Bugünkü görüşmelerimizde Libya, Sudan başta olmak üzere bölgesel konuları görüştük. Libyalıların önderlik ve sahipliğinde fikir birliği içerisindeyiz. Ateşkesin sağlanması ve sürdürülebilmesini ümit ediyoruz.

İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını reddediyoruz. Suriye'nin birliğinin muhafazasına yönelik açıklamaları samimi buluyor destekliyoruz.

İran'a müdahale bölge için risk. İran'daki mesele diplomatik yolla çözülmeli."

