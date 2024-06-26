Cumhurbaşkanı Erdoğan muhabirin tırnaklarını görünce şaştı kaldı! 'Bu ojeler ne, ben mi rüyadayım'

26 Haziran 2024 15:34 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısı sonrası Meclis'ten çıkmaya hazırlandığı sırada kendisine soru soran muhabir Rüya Erkuş ile gülümseten bir diyalog yaşadı. Erkuş'un ojelerine dikkat çeken Erdoğan "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?" diye sordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bunun üzerine Rüya Erkuş, "Efendim yaza hazırlık" cevabını verdi. Kısa süreli gülüşmelerin ardından Erdoğan gazetecilerin sorularını cevaplarken, Ekuş'un ojeleri sosyal medyada yankı uyandırdı.