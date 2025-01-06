Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri açıklayacak! Bakan Göktaş tarihi duyurdu

06 Ocak 2025 21:47 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 21:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ocak'ta aileler için müjdeler açıklayacağı duyuruldu.. Aile değerlerinin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması adına yapılacak çalışmalar merakla bekleniyor. Bu özel yıl, ailelerin mutluluğunu ve birliğini pekiştirecek birçok etkinlik ve projeyi beraberinde getirecek. İşte detaylar

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025​ yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini duyurdu. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın takdirleriyle belirlenen bu özel yılın, aile değerlerini ve birlikteliğini ön plana çıkaracağını vurguladı.

Bakan Göktaş, "Vatandaşlarımızın ailenin, aile olmanın ve bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için Bakanlığımızın koordinasyonunda devletimizin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Aile Yılı" kapsamında verilecek müjdeler ve gerçekleştirilecek etkinliklerin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Ocak’ta açıklanacağını belirten Göktaş, şu mesajı paylaştı:

"Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum. Yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 13 OCAK'TA MÜJDEYİ AÇIKLAYACAK

Göktaş, şunları kaydetti: "13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum."

Aile konusundaki çalışmaların zirveye taşınacağı bu süreç, toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsamlı etkinlik ve projeleri kapsayacak. 2025’in, aile kavramını daha güçlü bir şekilde pekiştirecek bir yıl olması hedefleniyor.