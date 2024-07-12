Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde net mesaj: İsrail ile iş birliğine müsaade etmeyiz

12 Temmuz 2024 01:10 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 02:11

SON DAKİKA I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: İnsanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçti

SON DAKİKA I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: İnsanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçti

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen 75. NATO Zirvesi'nin son gününde Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan hitap etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Tarihi bir zirveyi daha başarıyla tamamladık. Rusya-Ukrayna savaşında uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiliyoruz. Yeni somut adımlar konusunda mutabık kaldık. Ukrayna'ya mali destek sağlanmasını kararlaştırdık. NATO'nun Ukrayna'ya desteğini onayladık. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz.

'TÜRKİYE TERÖRÜN KANLI VE VAHŞİ YÜZÜNÜ İYİ BİLİR'

NATO'nun terörizmle mücadele belgelerini geçtiğimiz yıl düzenlemiştik. Teröre karşı mücadelede müttefikler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini görüyorum. NATO'nun terörizmle mücadele belgesini geçtiğimiz yıl güncellemiştik. Türkiye terörün kanlı yüzünü iyi bilen bir ülkedir. 40 yıldır örgüte ve farklı yapılara karşı ağır bedeller ödeyerek mücadele ediyoruz.Bölücü örgütlere karşı ağır mücadeleler veriyoruz. Bu konuda müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Müttefiklik hukuku bunu gerektirir. Bazı müttefiklerimizin terör örgütleriyle kurduğu çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Netanyahu yönetimi bölgenin barışını tehlikeye atıyor. İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez. Filistin'de kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır.

Filistinli tanıyan devletlerin artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Garantörlük dahil her türlü inisiyatifi almaya hazırız.

Şu ana kadar 40 bine yakın TIR ve uçakla gıda yardımını bölgeye gönderiyoruz. Yardımlarımızda devam ediyor, devam edecek. Bu kardeşlerimizi biz yalnız bırakamayız terk edemeyiz. İhtiyaçları bizler gidermeye çalışıyoruz. Bir diğer adım biz İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na Güney Afrika'yla birlikte şikayet ettik. İlgili birimlerimiz bu süreci çalıştırıyorlar. Dünyadaki birçok ülkeyi de aynı şekilde Lahey Adalet Divanı'na şikayetçi olmasını biz kendilerinden talep ediyoruz. Bu kampanyamız sürüyor sürecek. İsrail'in anladığı dili kullanmamız lazım.

F16 MESAJI

ABD'den F16 tedariki konusunu sayın Biden ile konuştum, '3-4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim' dedi. Parçalarla ilgili konu her zaman görüştüğümüz konular.

"ESED İLE YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATALIM İSTİYORUZ"

Sayın Esed'e 'ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede görüşme yapalım' çağrımı yaptım. Bu konuyla ilgili dışişleri bakanımı görevlendirdim. Bu dargınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz.

'ŞANGAY BEŞLİSİ'NE DAİMİ KATILMALIYIZ'

Gözlemci üye olarak değil, hedefimiz Şanghay İşbirliği Örgütü'nde daimi üye olmaktır. Türkiye, artık Şangay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır. Sayın Putin ve Şi Cinping ile ayrı ayrı görüştüm. Daimi üyelerden bu konuda destek istedim.

ABD SEÇİMLERİ

Şu anda buradaki yarışın tarafı değiliz. Yarış içinde kalan 4 aylık sürede kararı Amerika'daki halk verecek. Eyaletlerin vereceği karar çok önemli. Türkiye olarak bizler de en hayırlı kararı verecek olan ABD delegesinin kararını izleyeceğiz. Kasım ola hayrola.

"NATO 2026 BÜYÜK İHTİMALLE İSTANBUL'A YAKIŞIR"

Hangi şehir olduğu konusunda kararımız yok. Büyük ihtimalle İstanbul'a yakışır. Daha önce bir zirveyi İstanbul'da yapmıştık.

"KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin takipçisi olacağız. Bir Dolmabahçe serüvenini burada geliştirmiş olalım diye düşünüyoruz beklentimiz bu.

MELİH DEMİRAL'IN ÜLKÜCÜ SELAMI KONUSU

Erdoğan basın toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bir basın mensubunun Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesinde Melih Demiral'ın ülkücü selamı vermesinin gündeme gelip gelmediği sorusuna Erdoğan, "Görüşmede bu konu gündeme gelmedi" dedi. Scholz'la görüşmede Eurofighter konusunun gündeme geldiğini söyledi.