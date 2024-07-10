Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde! Yoğun diplomasi trafiği başladı

10 Temmuz 2024 01:52 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 02:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi. İşte zirvede anbean yaşananlar...

10.07.2024 02:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

10.07.2024 01:47

ZİRVEDE TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

NATO üyesi 32 ülkenin liderlerini bir araya getiren NATO Zirvesi, ittifakın 75. yıl dönümünün kutlandığı törenle başladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende katılımcılar fotoğraf çektirdi.

09.07.2024 23:00

ERDOĞAN'I TÜRK VATANDAŞLAR KARŞILADI

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gelen Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti. Otelin önünde Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

09.07.2024 22:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD’nin başkenti Washington DC’ye ulaştı.