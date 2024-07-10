Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'da liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı, Liderler Zirvesi başladı

10 Temmuz 2024 19:30 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 19:40

Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek: 16 aydır sakiniz

Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek: 16 aydır sakiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO aile fotoğrafı öncesi selamlaşan Erdoğan fotoğraf çektirdi.

Tüm liderlerin katıldığı aile fotoğrafının çekilmesi sonrası zirvenin ilk oturumuna geçildi. Liderlerin söz alacağı oturumun Türkiye saatiyle 24.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

NATO'NUN EN KRİTİK GÜNDEMİ UKRAYNA VE RUSYA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen "NATO Liderler Zirvesi" öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Stoltenberg, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu" etkinliğinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'da çatışma sona erdiğinde Rusya'yı daha fazla saldırıdan caydırmak için Ukrayna'nın yeterli kabiliyetinin olmasının önemine işaret etti.

Ukrayna'nın güvenlik garantisine ihtiyacı olduğunun altını çizen Stoltenberg, "En iyi ve en güçlü güvence 5. madde olur." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya yönelik uzun vadeli taahhüttün uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin geçmişte Avrupa ve ABD'nin bazı sözlerini yerine getirmediğini, bu nedenle oluşan "boşlukların" Ukrayna'ya askeri yardımları geciktirdiğini dile getirdi.

Buna rağmen Ukraynalıların sahada ilerlemeyi muhafaza ettiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Müttefiklerin vaatlerini yerine getireceğine inanıyorum." dedi.