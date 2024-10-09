Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesaj vermişti! Yeni adım atıldı: İnfaz sistemi değiştiriliyor!

09 Ekim 2024 09:41 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM ve MYK'da verdiği "cezasızlık algısının oluşmasının önüne geçilmesi" talimatı yetkililer harekete geçirdi. Konuyla ilgili önemli adımlar atılacağı öğrenilirken yeni kararlarla birlikte suç işleyen hiç kimse elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşamayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, TBMM'nin açılış konuşmasında ve MYK toplantısında, "cezasızlık algısının önüne geçilmesi" amacıyla adımlar atılması yönünde talimat vermişti. Erdoğan'ın talimatı sonrası Adalet Bakanlığı​ ve AK Parti​, neler yapılacağına dair geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalara ilişkin hazırlanan rapor, AK Parti MYK toplantısında da masaya yatırıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​ da "kamu vicdanını yaralayan kararlar ve cezasızlık algısının" ortadan kaldırılmasına yönelik planlanan yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Cezasızlık algısına neden olan durumların başında; çok sayıda suç kaydı bulunan kişilerin tutuklanmaması ve 2 yılın altındaki hapis cezalarına çarptırılanların cezaevine girmemesi geliyor. Bu durumu değiştirmek amacıyla ceza infaz sisteminde köklü bir değişiklik yapılması planlanıyor.

CEZAEVİNE GİRMEDEN TAHLİYE OLUYORLARDI...

Mevcut ceza infaz sistemine göre; 2 yılın altında hapis cezası alanlar denetimli serbestlik ve koşullu salıverme hükümleriyle hiç cezaevine girmeden tahliye ediliyor. Çalışma ile bu uygulamanın sona erdirilmesi hedefleniyor.

EN AZ 1 AY CEZAEVİNDE KALACAKLAR

Ceza İnfaz Yasası değişikliği ile suç işleyen herkesin mutlaka cezaevine girmesi sağlanacak. Üzerinde çalışılan formüle göre; hapis cezasına mahkum olanların en az bir ay cezaevinde kalması zorunlu hale gelecek. Alınan ceza süresine bağlı olarak hapiste kalma süresi de uzayacak. Hatta bir aylık hapis cezalarında bile birkaç gün cezaevine girilmesi zorunlu olacak.

CEZASIZ KALMAYACAKLAR!

Bu düzenlemelerle birlikte, hamile bir kadının aracına saldıran trafik magandaları, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti gibi suçlular, ruhsatsız silah taşıyanlar, trafikte yol kesip araçlara saldıranlar, kadın ve çocukları taciz edenler cezasız kalmayacak. Toplumda infiale neden olay için de tutuklu yargılama konusunda da yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

ADLİ KOLLUK, SİSTEMİ GÜNDEMDE

Daha etkin soruşturmalar yapılabilmesi ve sağlam dosyalarla mahkemeye çıkılabilmesi için adli kolluk sistemine geçilmesi planlanıyor. Adli kolluk, olayla ilgili soruşturma yürütürken emniyet ve jandarma yerine doğrudan savcılardan talimat alacak.

Bu sayede savcılar ve kolluk kuvvetleri daha yakın çalışarak deliller hızla toplanacak ve sağlam dosyalar oluşturulacak ve bir kişinin serbest bırakıldıktan sonra yeni delillerin ortaya çıkması gibi durumlar en aza indirilecek.