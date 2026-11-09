Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü: Toprak bütünlüğüne tam destek

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-Nijer ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanımız iki ülke ilişkilerinin birçok alanda güçlendirilmesi için gayretlerin ve adımların süreceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Nijer’in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin tesisi ile güçlendirilmesi için elimizden gelen yardımı yapmaya hazır olduğumuzu ifade etti.
Cumhurbaşkanımız görüşmede babasının vefatı dolayısıyla Tchiani’ye ve dost Nijer halkına taziyelerini de sundu."