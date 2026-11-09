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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 21:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü: Toprak bütünlüğüne tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile görüşme gerçekleştirdi. Tchiani’nin babasının vefatı için başsağlığı dileyen Erdoğan görüşmede Nijer'in toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.

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Editor
 Banu İriç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü: Toprak bütünlüğüne tam destek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 21:00

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Tchiani ile telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü: Toprak bütünlüğüne tam destek

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
Görüşmede Türkiye-Nijer ikili ilişkileri ile bölgesel konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin birçok alanda güçlendirilmesi için gayretlerin süreceğini belirtti.
Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiği ifade edildi.
Bölgesel diyalog süreçlerinin tesisi ve güçlendirilmesi için Türkiye'nin yardım yapmaya hazır olduğu aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tchiani'ye ve Nijer halkına babasının vefatı dolayısıyla taziyelerini sundu.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Görüşmede Türkiye-Nijer ikili ilişkileri ile ele alındı.

Cumhurbaşkanımız iki ülke ilişkilerinin birçok alanda güçlendirilmesi için gayretlerin ve adımların süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Nijer’in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin tesisi ile güçlendirilmesi için elimizden gelen yardımı yapmaya hazır olduğumuzu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede babasının vefatı dolayısıyla Tchiani’ye ve dost Nijer halkına taziyelerini de sundu."

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ETİKETLER
#erdoğan
#Nijer
#Bölgesel Konular
#Türkiye-nijer İlişkileri
#Tchiani
#Gündem
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