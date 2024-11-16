Cumhurbaşkanı Erdoğan ölümünün 3. yılında büyük şair Sezai Karakoç'u andı

16 Kasım 2024 14:08 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 14:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Sezai Karakoç'u vefatının üçüncü yılında andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç’u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şair ve mütefekkir Sezai Karakoç'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, sosyal medyadan Karakoç'u andı. Erdoğan, "Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç’u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SENİ YOK SAYACAKLAR'

Baykar​ Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar​ da ünlü şair Sezai Karakoç'u rahmetle andı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bayraktar, Karakoç’un direnişçi ruhunu ve edebi mirasını vurgulayarak, “Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Sezai Karakoç’un eserlerine olan hayranlığını dile getirerek, şairin edebiyat dünyasında ve toplumsal mücadelede bıraktığı derin izleri anımsattı. Bayraktar, paylaşımında Karakoç’un vefatının ardından, "Mekanı cennet olsun" dileklerini de iletti.

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

Sezai Karakoç Kimdir? (kaynak: wikipedi)

Sezai Karakoç, 1934 doğumlu Türk şair, yazar, denemeci ve düşünürdür. Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Karakoç, özellikle modern şiir anlayışına getirdiği yeniliklerle tanınır. Aynı zamanda siyasi ve toplumsal konularda güçlü bir duruş sergileyen, özgün ve derinlikli bir edebi miras bırakmıştır.

HAYATI VE EĞİTİMİ

Sezai Karakoç, 1934 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde eğitim aldı. Ancak üniversiteyi tamamlamadan edebiyat dünyasına adım atarak şiirleriyle dikkat çekti.

EDEBİYAT KARİYERİ

Sezai Karakoç, Türk şiirinde özellikle "Diriliş" hareketiyle tanınır. Şiirlerinde, Türk milletinin tarihi, kültürel ve toplumsal kimliğini yeniden keşfetmeye yönelik bir arayışa girmiştir. Toplumsal değişim ve bireysel varoluş sorunsallarını işlerken, derin felsefi ve mistik bir dil kullanmıştır.

"Diriliş" adlı şiir akımının kurucusu olan Karakoç, şiirlerinde yer yer mistisizme ve metafizik düşünceye yer verirken, aynı zamanda Türk toplumunun modernleşme sürecinde yaşadığı kimlik bunalımına da değinmiştir.

ESERLERİ

Sezai Karakoç’un eserleri yalnızca şiirle sınırlı değildir. Şiirinin yanı sıra denemeler, romanlar, makaleler ve düşünce yazıları da kaleme almıştır. En bilinen şiir kitaplarından bazıları şunlardır:

"İzlenim" (1959): İlk şiir kitabıdır ve genç şairin edebiyat dünyasına adım attığı önemli bir eserdir.

"Kültür ve Sanat" (1969): Karakoç’un toplumsal eleştirilerini ve felsefi bakış açısını geliştirdiği bir döneme ait eseridir.

"Diriliş" (1960’lar): Bu eser, şairin sanatındaki devrimsel niteliği ortaya koymuş ve ona geniş bir okuyucu kitlesi kazandırmıştır. Şiir, modern Türk şiirine yeni bir soluk getirmiştir.