Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli temas! Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

24 Temmuz 2024 11:46 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:58

Diplomatik temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir temas daha gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İLİŞKİLERİ DAHA İLERİ SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha ileri seviyeye taşınacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.