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 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü! Türkiye kalıcı barış için hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü! Türkiye kalıcı barış için hazır
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 12:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya'nın iş birliğinin kilit öneme sahip olduğunu, Rusya–Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye'nin yakından takip ettiğini, Türkiye'nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

İYİ NİYETLİ ADIMLAR BARIŞI KATKI SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de ticari seyrüsefer emniyeti için atılacak iyi niyetli adımların, barış sürecine katkı sağlayacağını, Türkiye'nin Karadeniz'in bir çatışma alanına dönmemesi için üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini belirtti.

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SURİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Suriye konusunda Rusya ile iş birliğine önem verdiğini, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı huzur ve istikrara kavuşması için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışmasının mühim olduğunu, Suriye'nin birliğini bozmaya yönelik etnik ve mezhebi ayrımcılığı körükleyen gayretlerin bertaraf edilmesi ve Suriye'ye yönelik yaptırımların tümüyle kaldırılması için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kaynaklarının Suriye yönetimine bırakılması gerektiğini, Türkiye'nin sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin merkezi yönetim bünyesinde eritilmesini desteklediğini, Suriye'nin bundan böyle terör örgütleri için elverişli bir alan olmaktan tamamen çıkartılmasının Suriye'nin istikrarı için hayati önemde olduğunu belirtti.

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