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 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü! Etiyopya ile kalıcı barış vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Etiyopya ile yürütülen kalıcı barış ve istikrarı tesis etme sürecine verilen desteğin kesintisiz süreceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü! Etiyopya ile kalıcı barış vurgusu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 20:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Mahmud'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

ETİYOPYA İLE YÜRÜTÜLEN KALICI BARIŞ GÖRÜŞMESİ

Açıklamaya göre, Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin huzur ve güvenliği ile toprak bütünlüğüne önem verdiğini, Etiyopya ile yürütülen kalıcı barış ve istikrarı tesis etme sürecine verilen desteğin kesintisiz süreceğini ifade etti.

https://x.com/iletisim/status/1905302345983864842

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile terörle mücadele konusunda kararlı işbirliğinin artarak devam edeceğini, Türkiye'nin teröre karşı her zaman Somali halkının yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Somali'nin ekonomi, ticaret, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğinin önemini de vurguladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Etiyopya ve Somali arasındaki sorun nedir?
İki ülke arasında son zamanlarda artış gösteren çatışmaların temelinde, Etiyopya'nın Somaliland ile 1 Ocak 2024'te vardığı anlaşma gereği Kızıldeniz limanı Berbera'yı kullanmak için bir anlaşma imzalamasıdır. Doğal olarak Somali bunu egemenliğine yönelik bir tehdit olarak algılamıştır.
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